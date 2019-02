CALCIOMERCATO JUVENTUS RASHFORD MANCHESTER UNITED / Marcus Rashford è uno dei calciatori rinati con la cura Solskjaer. Il giovane attaccante, ai margini nella gestione Mourinho, è al centro del progetto della nuova guida. Il 21enne è andato a segno anche nell'ultima partita contro il Leicester e il ManchesterUnited non ha alcuna intenzione di privarsene.

Il talento ha un contratto in scadenza nel 2020, con un'opzione di rinnovo annuale, ma i Red Devils - stando a quanto riportato da 'SkySports' - vogliono assolutamente blindare Rashford e sono cominciate le trattative per il rinnovo. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI . Il calciatore nell'ultimo periodo è stato accostato con insistenza alla