CALCIOMERCATO ROMA DE ROSSI / Dopo tre mesi di assenza dal rettangolo verde di gioco, Daniele De Rossi è tornato titolare nel centrocampo della Roma in occasione della sfida andata in scena domenica sera all'Olimpico contro il Milan: il capitano giallorosso è rimasto in campo per tutti i 90 minuti collezionando l'ennesima prova di spessore.

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', a fine stagione De Rossi potrebbe rinnovare il proprio contratto con la Roma fino a giugno 2020: la scelta spetterà al giocatore, chiamato a valutare le proprie condizione fisiche, con la società capitolina pronta ad esaudire la volontà del proprio capitano. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui