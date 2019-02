CALCIOMERCATO TORINO NIANG CINA / L'avventura francese di M'Baye Niang potrebbe finire prima del tempo. Appena 3 reti in 24 presenze stagionali tra coppe e campionato per l'ex Milan e Torino che non sta convincendo neanche in Ligue 1 dal punto di vista realizzativo.

Sull'attaccante senegalese sarebbero però piombati i cinesi dello, intenzionati a strapparlo algià in questo febbraio. Secondo quanto riferito da 'Tuttosport', il Torino starebbe valutando proprio l'ipotesi di cessione inper il classe '94, che fu acquistato per 14 milioni dal Milan prima di essere ceduto la scorsa estate in Francia in prestito con diritto di riscatto. La dirigenza granata vorrebbe recuperare l'intero investimento fatto per Niang ma servirà un accordo con il Rennes prima di formalizzare qualunque tipo di cessione in Cina.