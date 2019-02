Calciomercato Cagliari, Maran a rischio? Le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO CAGLIARI MARAN ESONERO STRAMACCIONI AL-AIN - La sconfitta casalinga di ieri contro l'Atalanta, la terza nelle ultime cinque partite, ha messo a rischio la panchina di Rolando Maran. Il Cagliari si trova adesso a ridosso della zona retrocessione, con soli quattro punti di vantaggio dal Bologna terzultimo, e nel prossimo turno se la vedrà a 'San Siro' contro il Milan di Gattuso e Piatek. Nella serata di ieri si è parlato di valutazioni in corso in seno alla società riguardo alla posizione dell'allenatore e sono tanti i tecnici accostati alla panchina rossoblu: da De Biasi a Donadoni passando per Carrera e Stramaccioni.

Per quest'ultimo, non si tratta di una novità, visto che già nel dicembre del 2016 era stato accostato alla società diper tutte le ultime notizie.

Il 43enne tecnico romano, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, è vicino all'accordo per risolvere il contratto ancora in essere con lo Sparta Praga, l'ultima squadra allenata (fino al 6 marzo scorso). Nel frattempo, l'Al-Ain, club degli Emirati Arabi, ha mostrato un forte interesse per Stramaccioni, che ritroverebbe l'attaccante svedese Marcus Berg dopo la comune esperienza al Panathinaikos. Ma l'ex Inter e Udinese potrebbe decidere di attendere ancora un po', in attesa di proposte interessanti dalla Serie A. Un nome, dunque, da tenere in considerazione per il campionato italiano, da qui alla fine della stagione.

