CALCIOMERCATO EMPOLI MEVLJA / Il trasferimento di Miha Mevlja all'Empoli continua ad essere a forte rischio. Il difensore sloveno doveva rappresentare il colpo last minute dei toscani che però hanno incontrato alcune difficoltà proprio nelle battute conclusive della sessione di calciomercato.

Il caso è ancora spinoso eall'potrebbe non essere ufficializzato. Sulla questione è intervenuto il direttore generale degli azzurri,, che in conferenza stampa ha spiegato nel dettaglio la posizione del club: "Abbiamo depositato il tesseramento del giocatore con due minuti di ritardo a causa di problemi tecnici indipendenti da noi, ma abbiamo concluso il transfer in orario. Siamo d'accordo con lo Zenit di procedere nel percorso di riconoscimento, ma deve risolversi tutto nel giro di pochi giorni. In caso di risposta negativa non andremo avanti con la trattativa".