FOOTBALL UNDER CALCIOMERCATO / Gli occhi sul campionato Primavera 1, sull'Under 17 in Football Under, il punto settimanale sui giovani talenti nella rubrica Football Under per Calciomercato.it:

1. La Juventus monitora con la sua struttura scouting tutto, anche i campionati dilettantistici. A gennaio è arrivato Mamadou Kaly Sene, attaccante di origini senegalesi che ha segnato sei reti nel Vanchiglia, squadra che milita nel campionato d'Eccellenza piemontese. Ha velocità, dribbling, è abile nell'uno contro uno, Sene ha debuttato sabato scorso con la Primavera di Baldini nel pareggio interno a reti bianche contro il Cagliari.

2. Quando vede il Milan si scatena, parliamo di Gianmarco Cangiano, autore di otto reti di cui sei contro il Milan, asfaltato all'andata e al ritorno con due triplette dell'esterno offensivo di origini napoletane della Primavera della Roma che ricorda Insigne per la capacità di venir dentro al campo da sinistra e far male con le sue giocate. Ha talento, qualità nel dribbling, un destro preciso e letale. Ama ricevere palla tra i piedi, ottimi i suoi cambi di direzione.

3. La missione salvezza per il Chievo di Di Carlo è molto complicata, la Primavera gialloblù, invece, ha qualche chance in più e ora si trova in zona play-out. Uno dei migliori gioielli è Emanuel Vignato, attaccante classe '2000 dotato di qualità tecniche importanti, molto rapido che a gennaio ha attirato l'attenzione sul mercato anche di squadre importanti come per esempio il Napoli. Per la società di Campedelli è una delle risorse più interessanti da valorizzare.

4. Un centrocampista in doppia cifra, l'Under 17 della Roma, capolista nel girone C, ha segnato 93 gol in 16 partite, la media di circa sei reti a gara. Nella democrazia del gol giallorossa domina l'esterno d'attacco Cancellieri, capocannoniere della categoria con sedici reti, ma c'è spazio per tutti, la mezzala Edoardo Bove ha segnato già dodici reti sfruttando al massimo i tempi d'inserimento, nella vittoria per 4-1 contro il Napoli secondo in classifica ha realizzato una doppietta.

5. L'Empoli ha storicamente gli occhi puntati sull'Albania, basta ricordare la storia di Elseid Hysaj. La Primavera di Zauli lotta per salvarsi e domenica all'89' ha portato a casa in trasferta contro il Napoli tre punti molto preziosi.

Ha segnato il gol decisivoseconda punta classe 2001 abile nel dribbling, con buone qualità tecniche, come dimostra anche il gol realizzato di sinistro, il suo secondo in campionato. L'Empoli l'ha pescato nell'estate del 2016 dalla Dinamo Tirana.

6. Lorenzo Pirola è un difensore classe 2002 che ha già debuttato nella Primavera dell'Inter in Coppa Italia contro il Palermo, domenica è andato a segno nel derby contro il Milan per la categoria Under 17. Classico stopper, molto abile in marcatura, è anche nel giro della Nazionale di categoria, ha partecipato anche al percorso di qualificazione per gli Europei giocando da titolare le partite contro Armenia e Croazia.

7. La Juventus ha deciso di non riscattarlo, De Marzo è rientrato al Pescara e nell'Under 17 del club abruzzese sta mettendo in mostra nuovamente il suo talento. Contro il Benevento e il Foggia ha segnato due doppiette consecutive, contro i campani era andato a segno su rigore, domenica, invece, è stato il trascinatore del Pescara con giocate d'alta scuola e due gol per il definitivo 3-1.

8. Non ha neanche diciassette anni ma Giampaolo gli sta già facendo assaporare l'atmosfera della prima squadra, lavorando con campioni come Quagliarella. Sabato era in panchina al San Paolo in Napoli-Sampdoria Simone Trimboli, centrocampista classe 2002 dell'Under 17 della Sampdoria in cui ha segnato sette gol. Giocatore completo, abbina qualità e quantità, sa cucire il gioco, abile e preciso nel fraseggio, ha anche un buon calcio nel lungo, ha resistenza atletica, intelligenza tattica e tira anche bene i calci piazzati.

9. Col Bologna sta disputando il campionato Primavera 2, vista la retrocessione del club emiliano nella scorsa stagione. Parliamo di Gabriele Corbo, difensore classe 2000 della Primavera rossoblù cresciuto nella Calcio Azzurri, scuola calcio di Torre Annunziata, prima di andare allo Spezia e poi al Bologna. La Juventus e il Milan l'hanno messo nel mirino, in estate sicuramente potrebbero esserci novità.

10. Lorenzo Gavioli rappresenta quei calciatori che gli allenatori vorrebbero sempre, il centrocampista classe 2000 della Primavera dell'Inter ha capacità di scelta dei tempi d'inserimento, un ottimo destro, può giocare sia esterno che da mezzala, il ruolo in cui rende meglio. L'Inter, che l'ha preso dalla Spal quando aveva quattordici anni, crede in lui, ha detto no a Sassuolo e Atalanta e Gavioli sta meritando la fiducia sul campo. 19 presenze tra campionato, Coppa Italia e Youth League, due gol decisivi nelle vittorie in rimonta contro Atalanta e Cagliari e tre assist.

