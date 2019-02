CALCIOMERCATO MILAN BAKAYOKO / Nell'ultimo mese le prestazioni di Tiemouè Bakayoko sono salite notevolmente di livello, tanto da rendere l'ex Monaco un elemento imprescindibile dello scacchiere tattico di Gattuso. La permanenza del francese non è però ancora sicura visto l'elevato prezzo fissato per il riscatto con il Chelsea. Lo stesso Bakayoko ha parlato del suo arrivo al Milan e del desiderio di restare a San Siro ai microfoni del quotidiano francese 'Nice Matin': "Per il momento la stagione sta andando bene, per me e il club. Non c'è stato un momento di svolta, volevo solo dimostrare di essere all'altezza di un grande club.

Calciomercato Milan, il desiderio di Bakayoko: l'annuncio

Il Milan è di un'altra dimensione. Il primo giorno, sono stato accolto da Maldini e Leonardo e capisci subito con chi hai a che fare. E poi l'atmosfera a San Siro è straordinaria. Il Milan è un club mitico”. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Bakayoko ha quindi proseguito sbilanciandosi sul proprio futuro: "A chi non piacerebbe restare a lungo in un club come il Milan? Ma sono ancora sotto contratto per tre anni con il Chelsea, non controllo tutti gli elementi. Gattuso? È un allenatore diretto e senza peli sulla lingua: dà tutto per i suoi giocatori e ti trasmette valori positivi".

