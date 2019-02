Calciomercato Juventus, Locatelli e non solo: asse sempre caldo col Sassuolo

CALCIOMERCATO JUVENTUS LOCATELLI SASSUOLO / Non c'è più Beppe Marotta, nuovo Ad dell'Inter, ma i rapporti tra la Juventus ed il Sassuolo restano solidissimi.

E gli intrecci di calciomercato continuano, sempre più proficui, verso un'altra estate che preannuncia traffico intenso.

Lo riferisce 'Tuttosport' secondo cui la dirigenza juventina, nell'ottica di un rinnovamento del centrocampo possibilmente con profili italiani, è tornata sulle tracce di Manuel Locatelli, sul taccuino del Ds Paratici già dai tempi del Milan. Se ne parlerà, così come di Demiral appena sbarcato in Emiliano con la regia bianconera. In ballo tra i club, poi, ci sono anche il terzino Rogerio (in prestito) e il centrale Magnani che la Juve può riacquistare tra un anno e mezzo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui