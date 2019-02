STADIO DELLA ROMA RAGGI / È un'altra tappa fondamentale per il progetto del nuovo Stadio della Roma che prende sempre più forma.

Questa mattina, presso la sala della Protomoteca, la Sindaca di Roma Virginiaha incontrato la stampa presentando la relazione tecnica del Politecnico di Torino sull'impianto di Tor di Valle.

"Annunciamo innanzitutto che lo stadio si farà e che i proponenti, se vorranno, potranno aprire i cantieri già quest'anno - ha esordito la sindaca che poi precisa -. Non ero obbligata a richiedere questo parere del Politecnico di Torino dopo che la stessa procura aveva già detto che non c'erano problemi sul progetto. Ma credo che questo parere esterno rassicuri e confermi che la modifica rispetto al progetto iniziale va ad impattare in modo positivo sulla città di Roma. La nostra amministrazione non è contro le opere o le grandi opere come lo Stadio. Questa opera rispetta tutti gli standard a livello ambientale".

