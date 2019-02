CALCIOMERCATO JUVENTUS DIFESA DYBALA / Si preannuncia un'estate piuttosto calda sul fronte calciomercato in casa Juventus. Le recenti prestazioni dei bianconeri hanno evidenziato le difficoltà del reparto difensivo in caso di doppia assenza di Bonucci e Chiellini e un Dybala sempre più scontento all'ombra di Cristiano Ronaldo. La prossima sessione estiva potrebbe dunque riservare numerosi colpi di scena: dalla possibile rivoluzione in difesa alla situazione legata al futuro di Dybala, ecco tutti gli scenari estivi del calciomercato Juventus. CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sulle ultime news di mercato e non solo.

Calciomercato Juventus, da Barzagli a Rugani: i possibili addii in difesa

Uno dei principali obiettivi estivi della dirigenza bianconera sarà quello di ringiovanire il reparto arretrato. Andrea Barzagli è al suo ultimo anno di contratto e, ormai alla soglia dei 38 anni, lascerà il club dopo sette stagioni e mezzo. Un altro sicuro partente è Martin Caceres, acquistato a titolo temporaneo dalla Lazio in questa sessione invernale per ovviare alla partenza di Benatia. Difficilmente il 31enne uruguagio farà parte della difesa della prossima stagione. Gli unici sicuri di una conferma sono inveece Bonucci e Chiellini, sempre più imprescindibili per Massimiliano Allegri. Diversa la situazione per Daniele Rugani, che nelle ultime partite ha mostrato qualche incertezza di troppo in assenza di uno dei due titolarissimi al suo fianco. Il classe 1994 non è considerato incedibile e potrebbe dunque partire di fronte ad un'offerta adeguata. Come raccontato da Calciomercato.it, inoltre, c'è ancora distanza tra l'entourage di Rugani e la Juventus riguardo al rinnovo del contratto.

Più chiara la situazione nel reparto terzini, con Cancelo e De Sciglio sulla destra e Spinazzola e Alex Sandro sulla sinistra che potrebbero addirittura essere confermati in blocco. Nuovi movimenti in estate non sono però da escludere, soprattutto sulla corsia mancina: diversi club esteri potrebbero infatti tornare alla carica per il laterale brasiliano nonostante il recente rinnovo fino al 2023.

Calciomercato Juventus, da Romero a de Ligt: tutti gli obiettivi estivi

Infine, potrebbe essere rivalutata anche la posizione di Spinazzola. Molto dipenderà dalla sua seconda parte di stagione.

La linea verde per la difesa bianconera potrebbe partire da Romero. Il giovane centrale del Genoa è in cima alla lista della dirigenza, che ha già contattato il club rossoblu in vista della prossima estate. Come confermato dal direttore generale Perinetti, la Juventus è stata la prima a mostrare interesse per il classe 1998. Il sogno resta invece de Ligt dell'Ajax, che ha però una valutazione molto più alta rispetto a Romero ed è corteggiato dai maggiori club europei, Barcellona su tutti.

Paratici sta continuando a monitorare anche la situazione di Jordi Alba, che è in scadenza nel 2020 e non ha ancora rinnovato con il club blaugrana. Altri nomi caldi potrebbero invece essere quelli di Savic dell'Atletico Madrid e di Milenkovic della Fiorentina oltre al solito Marcelo del Real Madrid.

Calciomercato Juventus, Dybala 'scontento' e possibile sacrificato: la situazione

Tra le situazioni più delicate in casa bianconera vi è senza dubbio quella legata a Paulo Dybala. Il rientro anticipato negli spogliatoi nel finale di Juventus-Parma ha riacceso le voci di mercato riguardanti la 'Joya'. L'attaccante argentino sembra piuttosto scontento e involuto rispetto alla passata stagione e potrebbe essere il grande sacrificato della prossima sessione estiva. Sulle tracce dell'ex Palermo ci sono ormai da tempo Real Madrid, Bayern Monaco e Paris Saint Germain, con l'Inter di Marotta sullo sfondo. La linea della dirigenza è piuttosto chiara: il giocatore sarà libero di lasciare il club in caso di sua espressa richiesta e di un'offerta considerata adeguata. La Juventus chiede tra i 100 e i 130 milioni di euro per il classe 1993, cifra che sarebbe poi reinvestita per un nuovo grande colpo in attacco. A partire dalla rivoluzione in difesa fino al possibile addio di Dybala, si preannuncia dunque un'estate piuttosto rovente in casa bianconera.

