Calciomercato Juventus, svolta vicina per Jordi Alba

CALCIOMERCATO JUVENTUS JORDI ALBA / Si sta per decidere, in un senso o nell'altro, il futuro di Jordi Alba. In scadenza di contratto nel 2020, il terzino del Barcellona ha ricevuto proposte importanti da diversi top club europei.

Secondo quanto riferisce 'Mundo Deportivo', però, potrebbe essere giunta ad un punto di svolta la trattativa per il rinnovo del contratto con i blaugrana: le parti hanno ormai un'intesa sulla durata del nuovo accordo, con la scadenza che sarà portata al 2024, ma mentre rimane ancora una certa distanza sulle cifre dell'ingaggio (il giocatore vorrebbe un riconoscimento simile a quelli di altri in rosa come Umtiti, Suarez, Busquets e non solo) negli ultimi giorni da fonti interne alla società catalana filtra un ottimismo crescente e la ferma intenzione di blindarlo resistendo agli assalti delle altre società.

