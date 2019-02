Inter e Milan, nuovo 'San Siro': richiesta al comune

INTER MILAN SAN SIRO / Inter e Milan proseguono il lavoro verso la ritrutturazione dello stadio 'San Siro'.

Per il nuovo progetto, riporta la 'Gazzetta dello Sport', ieri è stata avanzata al comune di Milano una richiesta per ottenere "un montante di volumetrie private superiore rispetto a quanto previsto oggi per le Grandi funzioni urbane". La realizzazione dei servizi commerciali (di cui i club vorrebbero la gestione), infatti, necessita di volumetrie più 'generose'.