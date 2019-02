VIDEO CM.IT - Calciomercato Napoli, l'annuncio di Hamsik sull'addio

CALCIOMERCATO NAPOLI HAMSIK / Marek Hamsik vicinissimo al trasferimento in Cina. Il capitano del Napoli resta di attesa di definire le ultime pratiche prima di salutare i suoi compagni, lo staff e i tifosi, accasandosi così al Dalian Yifang.

Presente ieri alla festa di compleanno del dottor, medico sociale degli azzurri,ha rilasciato una breve dichiarazione: "Non siamo qui per me, siamo qui per il dottor De Nicola. Mi fa piacere essere qui, perché a lui tengo tantissimo, stiamo insieme da undici anni e mezzo - le sue parole ai cronisti presenti - Non posso salutare perché ancora non c'è niente di ufficiale". Poco dopo, quindi, lo slovacco si è lanciato anche in una prova canora accompagnato da tutto il pubblico, come mostrano le immagini realizzate dagli inviati di Calciomercato.it

