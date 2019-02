Calciomercato Cagliari, Maran in bilico: spuntano le alternative

CALCIOMERCATO CAGLIARI MARAN / Sei sconfitte, un pareggio e una sola vittoria nelle ultime otto gare per il Cagliari che, ora, vede pericolosamente avvicinarsi la zona rossa con il Bologna terzultimo salito a soli quattro punti di distacco.

Il ko interno con l'quindi certifica la crisi profonda degli uomini di Rolandoche finisce sotto accusa: dopo la gara si è tenuto un vertice con la dirigenza e la panchina del tecnico ora traballa.

In attesa della decisione definitiva del presidente Giulini, in queste ore cominciano a spuntare i nomi dei possibili sostituti. Attenzione alla pista Gianni De Biasi, libero dopo l'ultima avventura all'Alaves e desideroso di tornare in panchina. Ma non vanno scartate altre possibili soluzioni come Roberto Donadoni, Massimo Carrera e Andrea Stramaccioni.

