CALCIOMERCATO INTER ROMA SPALLETTI DI FRANCESCO / Quando ci avviciniamo alla fase clou della stagione, alcuni allenatori di Serie A rischiano il posto in panchina. Tra le grandi, infatti, ad oggi sono le dirigenze di Inter e Roma a vagliare la posizione dei rispettivi tecnici: le tre sconfitte consecutive contro Torino, Lazio e Bologna hanno aumentato le critiche verso Spalletti, mentre l'uno a uno contro il Milan non è bastato a cancellare il 7 a 1 che Di Francesco ha rimediato pochi giorni prima contro la Fiorentina. Così, per la panchina dell'Inter spuntano i primi nomi di traghettatori: dall'ipotesi Cambiasso a Capello, Guidolin, De Biasi, Sousa e Chivu, mentre per la prossima stagione il profilo in pole è Antonio Conte.

Calciomercato Serie A, da Maran a Nicola: rischio esonero

In casa giallorossa, invece, ormai da mesi, con maggiore o minore insistenza (a seconda dei risultati), circolano voci sull'esonero di Di Francesco, con Paulo Sousa e Panucci tra i principali candidati alla successione . Analizzando la situazione delle medio-piccole, infine, altri tecnici restano sotto osservazione: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Reduce da tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro partite, il Cagliari valuta la posizione di Ronaldo Maran: per la sua eventuale sostituzione, tra i nomi in pole potrebbero figurare De Biasi, Donadoni, Carrera o Stramaccioni. Più in basso in classifica c'è l'Udinese, che nemmeno con l'arrivo di Nicola in panchina ha trovato la giusta carica per risollevarsi dalla zona a rischio retrocessione: così, qualora non dovesse arrivare una svolta nelle prossime gare, non è da escludere una nuova sostituzione, eventualità che inizia farsi largo anche in casa dell'Empoli, ora a un solo punto dal terzultimo posto: Iachini è chiamato a un cambio di rotta dopo aver ottenuto due pareggi e cinque sconfitte nelle ultime sette partite di campionato.

