Calciomercato Juventus, il gioiello proposto da Mendes fa meglio di Cristiano Ronaldo

CALCIOMERCATO JUVENTUS JOAO FELIX / Il doppio affare estivo con Joao Cancelo e soprattutto Cristiano Ronaldo ha dato il via ad una proficua collaborazione con Jorge Mendes che per la Juventus significa aver attivato un canale preferenziale per accedere al caveau del potente manager portoghese.

Sono tantissimi, infatti, i campioni ed i gioielli in rampa di lancio gestiti da Mendes e tra questi sta emergendo soprattutto Joao Felix, che come raccontato da Calciomercato.it ha attirato le attenzioni di tanti top club. Trequartista classe '99 di proprietà del Benfica, di recente è stato proposto dallo stesso agente proprio ai bianconeri ed in campo, intanto, fa meglio di Cristiano Ronaldo. Lo sottolinea il quotidiano spagnolo 'As' che ha analizzato i numeri del gioiellino portoghese che ha appena raggiunto i suoi primi 1000' in prima squadra. Ebbene: in questi primi 1000 minuti, Joao Felix ha messo a segno 8 gol e 3 assist, più di quanto riuscì a fare CR7 ma anche di altri fuoriclasse, da Mbappe a Neymar. Chi, invece, riuscì a fare più di Felix, è Lionel Messi: 13 gol e 8 assist nei suoi primi 1000 minuti tra i pro.

