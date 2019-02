CALCIOMERCATO INTER SPALLETTI CONTE / Si è dovuto travestire da pompiere l'Ad dell'Inter Beppe Marotta, che dopo il tonfo interno col Bologna ha riconfermato anche pubblicamente la fiducia a mister Luciano Spalletti.

Ha parlato di "posizione molto solida" dell'allenatore, dopo che nella pancia di 'San Siro' si era tenuto un altro vertice, il secondo dopo quello che ha seguito l'eliminazione dalla Coppa Italia, per fare il punto sulla situazione di crisi che come ogni anno la formazione sta attraversando in questo periodo. Per restare aggiornato con tutte le news CLICCA QUI

A meno di clamorosi tracolli si andrà avanti con il tecnico di Certaldo. Anche perché, scrive 'Tuttosport', la proprietà in caso di ribaltone vorrebbe puntare su un tecnico navigato (no all'emergente Cambiasso, dunque) e di spessore, per cui sono spuntate varie ipotesi tra cui Fabio Capello, Laurent Blanc, Paulo Sousa e André Villas-Boas. Ma innanzitutto non convincerebbero pienamente (l'ideale sarebbe un profilo come Ranieri, ma è al Fulham) e, soprattutto, sarebbe difficile convincerli ad accettare il ruolo di traghettatore con una exit-strategy per la prossima estate. Questo perché, riferisce sempre il quotidiano torinese, la scelta del tecnico per la prossima estate sarebbe già stata fatta. Niente Simeone (al rinnovo con l'Atletico), niente Mourinho: tutto su Antonio Conte, per il quale nonostante le smentite pubbliche si starebbe lavorando con grande convinzione.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui