Calciomercato Juventus, scippo Real: triplo regalo per Ronaldo

CALCIOMERCATO JUVENTUS ISCO JAMES MARCELO RONALDO / Costruire una rosa sempre più forte, esperta ed improntata all'obiettivo di restare stabilmente ai vertici del calcio europeo: è questo l'obiettivo del calciomercato Juventus che a fine stagione vivrà un'altra estate di fuoco. Il piano sul tavolo dei dirigenti bianconeri, infatti, prevede l'inserimento di nuove stelle da affiancare a Cristiano Ronaldo e c'è già una shortlist degli obiettivi prioritari.

Calciomercato Juventus, i colpi per Ronaldo: da Marcelo a Isco e James Rodriguez

Lo riferisce 'Tuttosport' secondo cui il 'regalo' di calciomercato per accontentare e completare la rosa attorno a CR7 (che oggi compie 34) sarebbe addirittura triplo.

E tutti in salsa Real Madrid. Il nome più caldo, in questo senso, è quello di: molto amico del portoghese, come confermato anche dalla compagna del terzino brasiliano, con Santiagoha perso centralità nel progetto tanto che in vista del 'Clasico' di Coppa del Re viene segnalato in ballottaggio per un posto da titolare. Anche in lui pare stia maturando la volontà di cercare nuovi stimoli altrove e la Juventus ha pronto un piano da 40-45 milioni di euro per convincere il Real finanziabile con parte degli incassi derivanti dalla cessione di Alex

Ma non finisce qui. Perché è sempre più evidente il malcontento di Isco, al centro di un altro caso per aver rifiutato la pacca sulla spalla all'uscita dal 'Santiago Bernabeu' dopo essere stato impiegato per circa 3 minuti nella sfida con l'Alaves. Pallino di Allegri, anche lui (addirittura più di Marcelo) è pronto all'addio con Solari in panchina. E occhio a James Rodriguez: a fine stagione il Bayern dovrà decidere se riscattarlo o meno dai madrileni, ma intanto il colombiano sta decidendo cosa fare una volta conosciuta l'intenzione dei bavaresi. I bianconeri si sarebbero inseriti proprio grazie a Ronaldo che, confermano in Spagna, avrebbe avuto un contatto telefonico con James per convincerlo a seguirlo a Torino. E la figura di Jorge Mendes sarà ancora una volta la chiave.

