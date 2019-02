PARMA FAGGIANO/ A margine dell’evento 'United For Genova' il ds del Parma Daniele Faggiano ha parlato così ai giornalisti presenti nella settimana dove i ducali reduci dal pareggio contro la Juventus dovranno affrontare l’Inter vogliosa di uscire dalla crisi: “Si parlava di qualcosa in più della salvezza prima della SPAL e abbiamo combinato la frittata.

Ora ci penso io a dire alla città di non pensare ad altro. Stiamo facendo tanto per stabilizzarci in una categoria che compete a Parma ma dobbiamo stare sempre coi piedi per terra, perché abbiamo con noi gente che ha sofferto e che non è stata pagata per più di un anno. Niente esaltazioni nè depressioni. Con la Juve sembrava una partita senza speranza, poi... tra me e me ci ho sempre sperato in un risultato positivo.? Saranno arrabbiati, avrei preferito altro risultato col Bologna”.