CAGLIARI ATALANTA MARAN / Cagliari ko contro l'Atalanta e ancora nei bassi fondi della classifica. Rolando Maran ha commentato il match della 'Sardegna Arena' ai microfoni di 'Sky Sport': "Oggi non meritavamo la sconfitta nonostante due infortuni e il finale in 10. Abbiamo colpito una traversa e subito gol al primo tiro in porta. La squadra ha dato tutto, ma è un momento negativo tra episodi e infortuni. Veniamo da un periodo negativo, ma guardiamo avanti con fiducia dopo questa prestazione.

Il diverbio connel finale? Sono cose che capitano in un finale concitato".

Sui fischi dei tifosi: "Fino ad oggi ci son sempre stati vicini, oggi no. Ma questo è il calcio e starà a noi riconquistare la loro fiducia. Birsa rischia una doppia frattura all'avambraccio, potremmo perderlo per diverso tempo. Le assenze stanno pesando, ma il reparto offensivo è coperto a livello numerico. Sau e Farias hanno fatto delle scelte e sarebbe stato controproducente tenere giocatori contro la loro voglia".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui