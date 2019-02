Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO JUVENTUS STURARO GENOA / A margine dell’evento "United For Genova" il centrocampista delStefanoha parlato così ai giornalisti presenti del suo ritorno al Genoa dopo una grande parentesi allae un passaggio allo: "Potevo fare qualcosa in più ma io non ho rimpianti perché la Juve mi ha dato tanto e sarà per sempre un bagaglio importante per la mia carriera.? Zero rimpianti, anzi. Sono felice che un campione del genere sia arrivato alla Juve, significa che il club ha raggiunto un livello mondiale e spero possa aiutare la squadra a realizzare il sogno Champions. Al Genoa siamo una squadra giovane e se seguiamo il mister lavorando con serietà in futuro potremo toglierci delle soddisfazioni. Abbiamo cambiato tanto, quelli che sono arrivati sono tutti ragazzi in gamba e professionisti che potranno darci una mano".