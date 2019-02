CAGLIARI ATALANTA GASPERINI / C'è anche l'Atalanta di Gasperini per la lotta Champions. Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', l'allenatore nerazzurro ha analizzato la vittoria ottenuta sul campo del Cagliari: "È un risultato che ci dà molta soddisfazione. La combinazione tra esterni l'avevamo con Spinazzola e Conti, meno l'anno scorso. Stasera l'abbiamo ritrovata e ha portato al gol di Hateboer. Quella di stasera è una grandissima vittoria, diversa dalle altre, anche se tecnicamente giocata meno bene.

Era una partita difficile, contro una squadra chiusa, ma siamo stati bene in campo: è una prova di grande maturità. Queste sono le gare che fanno la classifica".

Sulla lotta Champions: "Guardiamo partita dopo partita, siamo tante squadre in pochissimi punti e non ci si potranno permettere passi falsi. Il nostro punto di forza? Quando abbiamo bisogno di chiuderci e difenderci lo sappiamo fare e quando dobbiamo fare la partita la facciamo. Sappiamo giocare in più modi e adattarci all'avversario e questo ci fa pensare che possiamo giocarcela per la Champions. Non disputare le coppe è un vantaggio, soprattutto perché non corriamo il rischio di perdere qualcuno per infortunio. In questo modo possiamo recuperare in fretta e giocare al meglio ogni match".

