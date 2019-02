CALCIOMERCATO GENOA PREZIOSI / A margine dell’evento "United For Genova" il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha parlato così ai giornalisti presenti: “Sanabria? È ancora presto, i gol fanno piacere ma questo non vuol dire che segnerà ancora. È un grande giocatore e ci aiuterà a uscire dalle zone basse della classifica.

Non ho mai detto chenon sarebbe andato via dal Genoa, magari lo ha detto qualcun altro dei miei. Agisco per il bene del Genoa sempre, avevamo bisogno di quel tipo di vendita, abbiamo colto l'occasione a queste cifre. Lo avevo scelto io in Polonia, ora ilha speso tanti soldi ed è giusto che lui si dimostri all'altezza. Capisco che i tifosi possano avere rammarico, ma col tempo capiranno i perché.se avesse voluto tornare sarebbe qua, evidentemente ha altri progetti e gli faccio un in bocca al lupo”.