p>SAMPDORIA FERRERO QUAGLIARELLA / A margine dell’evento "United For Genova" il presidente dellaMassimoha parlato così ai giornalisti presenti: “Il regalo a Quagliarella gliel'ho fatto, l'ho preso quando nessuno ci credeva più in panchina ale ora gioca ancora a calcio, a 36 anni, nella grande Sampdoria. Ho creduto nella sua forza, nel suo stile, nella sua voglia e tutti dicono quanto è bravo Quagliarella, non quanto Ferrero per averlo preso. Il Milan non mi ha chiesto niente, ma non glielo avrei dato".