CALCIOMERCATO INTER MODRIC RINNOVO / Luka Modric resta uno dei sogni per il calciomercato dell’Inter. Dopo aver sfiorato l’ingaggio del croato l’estate scorsa, i nerazzurri contavano di tornare all’assalto nei prossimi mesi, forti della volontà del calciatore, attratto da un’avventura in Italia. Il Pallone d’Oro 2018, però, sembra aver cambiato idea: come ha annunciato oggi ‘As’, il centrocampista sarebbe pronto a firmare un nuovo contratto col Real Madrid che gli consentirebbe di chiudere la carriera al Bernabeu. Sergio Santos, giornalista del quotidiano iberico e autore della notizia, ha svelato nuovi retroscena sul caso ai microfoni di Calciomercato.it.

Sergio, che è successo a Modric? “In estate l’offerta dell’Inter lo aveva quasi sedotto, ma col passare dei mesi ha cambiato idea. Si è reso conto di quanto il Real Madrid e i suoi tifosi siano legati a lui e, soprattutto, sa che la sua famiglia a Madrid sta benissimo e vuole restarci”.

È in arrivo un ricco rinnovo, quindi? “In questo momento guadagna 6.5 milioni di euro, ma non è l’aspetto economico a fare la differenza: il messaggio che vuole trasmettere è quello di un calciatore che non resta perché gli aumentano lo stipendio, ma che lo fa in quanto legato al Real Madrid. Il rinnovo arriva perché il suo contratto scade nel 2020 ed è il momento di ritoccarlo, non come ‘condicio sine qua non’ per la sua permanenza. L’idea della società è renderlo il più pagato della rosa insieme a Ramos (che guadagna circa 10 milioni di euro, ndr), riconoscimento giusto per un calciatore che si è guadagnato lo status di Pallone d’Oro”.

Cos’è cambiato rispetto all’estate 2018? “Il Real Madrid ora sa che Modric vuole chiudere la carriera in blanco ed è pronto ad accontentarlo.

Calciomercato Inter, Santos: "Modric immagina il suo futuro a Madrid. Però fino a novembre..."

L’estate scorsa, Florentino chiarì che non l’avrebbe mai ceduto in quanto Luka era fondamentale per il progetto tecnico di questa stagione, ma se il croato avesse insistito anche nella prossima sessione di mercato, avrebbe trovato insieme a lui una soluzione per lasciarlo partire. Il rapporto con la dirigenza è splendido e la società avrebbe rispettato la sua volontà, in un senso o nell’altro”.

Perché Modric sentiva il desiderio di andar via? “Aveva vinto tre Champions consecutive e disputato un Mondiale splendido: si vedeva al top e sentiva voglia di cambiare aria, di nuove sfide. L’offerta dell’Inter, oltretutto, era molto allettante dal punto di vista economico, gli avrebbe consentito di dare un futuro ancora più sereno a tutta la sua famiglia. Ora però, si è reso conto che può ancora essere un grande protagonista nel Real e nella città ormai si sente a casa. Sa che chiudere la carriera nel Madrid gli darebbe molto più prestigio, ha visto ciò che sta accadendo alle altre leggende merengues che hanno lavorato e lavorano nel club a vario titolo come Zidane, Raul, Roberto Carlos, Ronaldo… Se mantieni un buon rapporto col Real fino al termine della carriera da calciatore, ci lavori a vita. Modric immagina il suo futuro a Madrid, anche una volta appesi gli scarpini al chiodo”.

Quando arriverà l’ufficialità? “Credo che l’accordo si chiuderà a breve, ma il Real Madrid di solito dà questo tipo di annunci solo una volta conclusa la stagione agonistica”.

Il ‘pericolo’ Inter era ritenuto concreto a Madrid? “Avevamo la sensazione che potesse esserci un ritorno di fiamma fino a novembre scorso: il rendimento di Luka era calato molto ed era chiaro che il suo desiderio fosse quello di andarsene. Un calciatore puoi trattenerlo per un’estate, ma se nella successiva ti chiede nuovamente la cessione non ti resta che accontentarlo. Poi, però, Modric ha cambiato idea radicalmente: ha scelto di chiudere la sua carriera al Real e, quindi, l’opzione Inter è divenuta da scartare”.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui