MILAN SCARONI/ A margine dell’evento “United For Genova” il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato così ai giornalisti presenti: “Piatek ha fatto tanti gol e io sono contento del clima che si è creato nel Milan: siamo diventati una squadra, questo è merito dell’allenatore prima di tutto.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

? Spiace che la sua esperienza non sia stata positiva, come non lo è stata per noi. Queste operazioni a volte vanno bene a volte male. Gattuso è Gattuso: il carattere che aveva da calciatore lo ha da allenatore, ha i giocatori dalla sua parte e gli dobbiamo molto. Prezzo di? Non abbiamo nessuna intenzione di cederlo, poi il mercato è chiuso. Vicende UEFA? Non ne parlo: dobbiamo arrivare in, ho visto bene Gattuso e siamo tutti carichi”.