FROSINONE LAZIO INZAGHI LUIS ALBERTO / La Lazio ritrova la vittoria in campionato e si rilancia in piena zona Champions League. Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', Simone Inzaghi ha analizzato il match del 'Benito Stirpe' contro il Frosinone: "Era prevedibile che nel secondo tempo avremmo risentito della stanchezza di giovedì, siamo stati meno brillanti ma la squadra è stata brava a soffrire e a portare a casa i tre punti. Vinta una gara importantissima ai fini della classifica".

Sulle condizioni di: "Ha sentito un crampo, ma sarà da valutare. Comunque è fortemente a rischio per la gara di giovedì contro l'. Sarà quasi sicuramente out. Qualche problemino anche per Immobile, che ha sentito pizzicare il muscolo.non era disponibile, sembrava recuperato ma nella rifinitura di ieri ha avuto altri problemi. Giovedì avremo anchesqualificato e ritroveremo, ma l'importante sarà recuperare energie".