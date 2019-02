FROSINONE LAZIO / Dopo la vittoria sull'Inter in Coppa Italia la Lazio sbanca il 'Benito Stirpe' e acciuffa la Roma al quinto posto, piazzandosi a una sola lunghezza dalla zona Champions. A Simone Inzaghi basta un gol di Caicedo, poco dopo la mezz'ora del primo tempo, per prendersi i tre punti, che in Serie A mancavano da un mese e mezzo.

Ko pesante, invece, in chiave salvezza per i ciociari di, sempre penultimi a cinque lunghezze dall'Empoli.

FROSINONE-LAZIO 0-1

36' Caicedo

CLASSIFICA: Juventus punti 60, Napoli 51, Inter 40, Milan 36, Roma e Lazio 35, Sampdoria 33, Atalanta* 32, Torino 31, Fiorentina 31, Sassuolo 30, Parma 29, Genoa 24, Spal 22, Cagliari* 21, Udinese 19, Empoli 18, Bologna 17, Frosinone 13, Chievo 9.

*Una partita in meno

