CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT / Matthias de Ligt ha le idee chiare sul futuro o almeno su quali sono le sue priorità: come si legge su 'donbalcon.com', infatti, il centrale dell'Ajax, corteggiato anche dalla Juventus, vorrebbe 'accompagnare' il suo compagno di squadra de Jong al Barcellona.

Il club blaugrana è in cima alle preferenze del difensore olandese che considera il club catalano in linea con il suo modo di giocare. Al momento però appare difficile che per de Ligt ci sia spazio nella squadra di Valverde che ha acquistato anche Todibo per il reparto arretrato. Se il desiderio di arrivare al Barça non dovesse essere realizzabile, il calciatore vorrebbe un futuro in Premier League dovee le due squadre disono pronte ad accoglierlo con la Juve e il Psg alla finestra.