PAGELLE TABELLINO FROSINONE LAZIO / Caicedo regala i tre punti alla Lazio di Simone Inzaghi. È sufficiente un gol dell'attaccante ecuadoriano alla squadra biancoceleste per superare il Frosinone e avvicinarsi a -1 dal quarto posto attualmente occupato dal Milan. Delude Pinamonti. Ecco i voti del match.

FROSINONE

Sportiello 6 - Sempre lucido e attento. Non può nulla sul gran sinistro di Caicedo.

Capuano 5,5 - Soffre i continui movimenti degli attaccanti biancocelesti ed è spesso in affanno nella propria area di rigore.

Salamon 5,5 - Non è esente da colpe in occasione dell'1-0 ospite. Piuttosto morbido, infatti, nel contrastare Caicedo.

Krajnc 5 - È il più in difficoltà del suo reparto arretrato e costretto ad una gara di grande sofferenza. Dal 75' D. Ciofani 5,5 - Ha pochissimi palloni giocabili nei circa 20 minuti in cui è chiamato in causa.

Zampano 5,5 - È piuttosto bloccato nella propria metà campo e spesso impreciso in fase di ripartenza.

Chibsah 5,5 - Uno dei più attivi in avvio, poi perde progressivamente fiducia e finisce per commettere diversi errori in mezzo al campo, soprattutto nella gestione della palla.

Viviani 6 - Gioca con semplicità davanti alla propria difesa. Nel primo tempo è decisivo anche in chiusura su Caicedo. Dal 76' Sammarco s.v.

Valzania 6 - Gara di corsa e sostanza per il centrocampista classe 1996, uno dei pochi a provare ad impensierire Strakosha tra le fila dei padroni di casa. Dal 81' Trotta s.v.

Beghetto 6 - Crea diverse situazioni pericolose sull'out di sinistra.

Lucido e attento anche in fase difensiva.

Ciano 5,5 - Prestazione piuttosto sottotono per il capitano del Frosinone, mai pericoloso dalle parti di Strakosha.

Pinamonti 5 - Nel primo tempo si fa notare solo per un destro al volo che termina largo, mentre nei minuti finali sciupa una grandissima occasione sparando alto.

All. Barone 5,5 - Cambi forse troppo tardivi e atteggiamento piuttosto rinunciatario per lunghi tratti del match da parte della sua squadra.

LAZIO

Strakosha 6 - Lucido e reattivo nelle poche volte in cui è chiamato in causa.

Bastos 6 - Nel primo tempo rischia di concedere un calcio di rigore al Frosinone per una leggera spinta su Ciano ed è salvato dal Var. Impeccabile, però, nella ripresa.

Acerbi 6,5 - Guida la difesa biancoceleste con la solita sicurezza. Leader.

Radu 6 - Non corre alcun rischio in fase difensiva e non rinuncia ad accompagnare la manovra dei suoi quando può.

Marusic 6 - Si disimpegna con buona lucidità in entrambe le fasi di gioco. Prestazione senza infamia e senza lode.

Parolo 6,5 - Solita gara di grande corsa e generosità del centrocampista biancoceleste, prezioso anche in interdizione.

Badelj 6 - Gestisce il possesso palla con buona tecnica e semplicità. Cala d'intensità nella ripresa a causa dei pochi minuti nella gambe. Dal 57' Leiva 6 - Entra e garantisce maggiore freschezza e copertura in mezzo al campo.

Luis Alberto 6,5 - Propizia il gol che decide il match con un'ottima imbucata per Caicedo. Costretto a lasciare il campo nel secondo tempo a causa di un problema fisico. Dal 65' Lulic 6 - Buona gestione della palla nei 30 minuti in cui è chiamato in causa.

Durmisi 6 - Sempre lucido e attento nella propria metà campo. Accompagna la manovra offensiva quando può.

Caicedo 7 - Decide la sfida con un gran sinistro che non lascia scampo a Sportiello, regalando tre preziosissimi punti alla sua squadra. Dal 58' Berisha

Immobile 6 - Come al solito generoso in una serata in cui non è particolarmente ispirato in zona gol.

All. Inzaghi 6,5 - Tre punti piuttosto pesanti in un match tutt'altro che scontato e con qualche rotazione.

Arbitro: Fabbri 6,5 - Giusto togliere il rigore al Frosinone dopo la revisione al Var: la spinta di Bastos è piuttosto leggera. Ottima gestione del fischietto di Ravenna.

TABELLINO

FROSINONE-LAZIO 0-1

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Capuano, Salamon, Krajnc; Zampano, Chibsah, Viviani, Valzania, Beghetto; Ciano, Pinamonti. All. Barone

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Luis Alberto, Durmisi; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

Arbitro: Michael Fabbri (Sez. di Ravenna)

Marcatori: 36' Caicedo (L)

Ammoniti: 29' Parolo (L), 44' Caicedo (L), 61' Leiva (L), 66' Ciano (F), 80' Strakosha (L), 90'+3 Durmisi (L)

Espulsi: -

