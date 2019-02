CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA MANCHESTER UNITED / Il Manchester United ha cambiato passo dall'addio di Mourinho e dall'avvento di Solskjaer in panchina. Ne ha beneficiato soprattutto Pogba, tornato su standard di rendimento elevatissimi.

Il centrocampista francese, seguito dalla, era a un passo dal lasciare i 'Red Devils', come confermato dal fratello Mathias in un'intervista a 'Telefoot': "Certo che ha pensato di lasciare lo United - ha detto - Ma era sotto contratto e ha dovuto stringere i denti, continuando a lavorare". Se la permanenza dello Special One fosse durata ancora un po', chissà...