CALCIOMERCATO INTER MAROTTA ICARDI / C'è anche spazio per il rinnovo di Mauro Icardi nell'intervento di Giuseppe Marotta a 'Sky'. L'amministratore delegato dell'Inter ha commentato il momento difficile dell'argentino: "Ogni calciatore deve avere voglia di migliorarsi per il bene della squadra, così possono essere raggiunti obiettivi apparentemente difficili.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Icardi è un bravo ragazzo che si impegna sempre al massimo. Ha dei grandi margini di miglioramento e deve migliorare le sue prestazioni. Non mi sembra giusto metterlo sul banco degli imputati: questa situazione è colpa di tutti. La questione rinnovo non ha influito sulle prestazioni di. Di aspetti contrattuali nella sua carriera ne avrà ancora tanti e non possono condizionarlo: è gestito da sua moglie quindi deve stare tranquillo e pensare a giocare e segnare. I suoi gol devono essere importanti per arrivare alla vittoria".