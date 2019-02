CHELSEA HIGUAIN SARRI / Sono arrivati i primi gol con la maglia del Chelsea per Higuain, autore di una doppietta contro l'Huddersfield. L'attaccante argentino ha rilasciato un'intervista al 'London Evening Standard' in cui esprime tutta la sua gioia per il cambiamento.

"Ini difensori sono più decisi a entrarti sui piedi - ha dichiarato - Ma il calcio inglese mi ha fatto una grande impressione. Credo di poter solo migliorare. Qui gli stadi sono sempre pieni, c'è grande dinamismo e l'atmosfera è fantastica. Ma fuori dal campo si vive come persone normali senza preoccuparsi di tante cose. Sono felice di lavorare ancora con, lui sa come lavorare con me, soprattutto dal punto di vista emotivo".