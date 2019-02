CALCIOMERCATO INTER MAROTTA SPALLETTI / "La posizione di Spalletti è estremamente solida": Beppe Marotta parla così a 'Sky' dopo il ko di Bologna e le voci su un possibile esonero del tecnico in caso di altro risultato negativo. L'amministratore delegato dell'Inter ha raccontato cosa è avvenuto nel post gara: "Quello con Spalletti è stato un normale confronto che si fa come dopo ogni partita. Dopo i suoi doveri con la stampa ci siamo ritrovati a parlare come accade sempre. Parma decisiva? Assolutamente no, perché se da una parte riconosciamo il difficile momento dell'Inter, che crea tanta amarezza in noi e nei tifosi, dall'altra la posizione di Spalletti è estremamente solida.

In campionato siamo in una situazione interlocutoria, siamo terzi in classifica, mancano 16 partite e ci sono ancora tanti punti a disposizione. Siamo in un momento difficile, particolare e di involuzione momentanea. Ma possiamo contare su una società forte, una rosa competitiva, su un allenatore capace e su un pubblico che ci ha sempre sostenuto. Sono sicuro che ne verremo fuori come lo hanno fatto altre Inter negli anni precedenti".

Marotta ha anche commentato i fischi arrivati dagli spalti ("sono la dimostrazione d'amore dei tifosi quando le cose non vanno bene") e sul tecnico ha ribadito: "C'è qualche problema e possiamo migliorare attraverso la convinzione nello spartito tattico e nella mentalità vincente. Oggi il nostro obiettivo principale è arrivare in Champions, dobbiamo trovare continuità: Spalletti saprà tirarci fuori dalle sabbie insidiose".

