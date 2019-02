CALCIOMERCATO BAYERN MONACO DONNARUMMA PERIN / Un anno praticamente perso per un infortunio al piede, poi la ripresa coincisa con i Mondiali 2018 e il ritorno alla normalità in questa stagione: per Manuel Neuer ora scatta un nuovo allarme. Un problema alla mano potrebbe tenere fuori il portiere del Bayern Monaco per circa tre mesi, facendolo di fatto tornare alla fine della stagione. Una notizia che non può che mettere in allarme il club bavarese che già nell'ultima partita si è dovuto affidare al vice Ulreich in porta e che si prepara al duplice incontro contro il Liverpool in Champions League.

Una situazione che potrebbe gettare anche qualche dubbio sul 32enne portiere di Gelsenkirchen: età ed infortuni non giocano dalla sua parte ed è normale che - dovesse essere confermato l'ennesimo lungo stop - qualche interrogativo sul futuro dell'estremo difensore inizierebbe a serpeggiare. Così il Bayern Monaco potrebbe monitorare il mercato dei portieri alla ricerca di un calciatore di maggior affidabilità per affiancare Neuer o addirittura sostituirlo. L'occhio del club tedesco potrebbe posarsi così anche sulla Serie A: Gianluigiè un profilo che potrebbe stuzziccare i tedeschi che in passato hanno pensato anche a Mattia, oggi vice dialla