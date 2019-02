CALCIOMERCATO NAPOLI PEPE / Una valutazione di 80 milioni, l'interesse di big come Juventus, Arsenal e Barcellona: il Napoli sa che sulla strada che porta a Nicolas Pèpè, 23enne attaccante ivoriano del Lille, gli ostacoli non mancano di certo.

Nonostante ciò, riferisce 'sportmediaset.it', gli azzurri stanno lavorando al giovane talento della Ligue 1 che con le sue giocate ha calamitato l'attenzione su di sé. Dal punto di vista economico, i partenopei sanno che affrontare la concorrenza di società importanti come blaugrana e gunners non è semplice, ma puntano soprattutto sull'aspetto tecnico: soltanto a Napoli, infatti, Pèpè avrebbe maggiori garanzie su un minutaggio importante, un fattore non certo secondario per un ragazzo comunque giovane e che ha bisogno di giocare per continuare a crescere. Su questo spera di far leva il Napoli per sbaragliare la concorrenza.