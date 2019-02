Calciomercato Roma, rinnovo Zaniolo: le ultime

CALCIOMERCATO ROMA RINNOVO CONTRATTO ZANIOLO - Nicolò Zaniolo è il protagonista della Roma attuale. L'allenatore giallorosso Eusebio Di Francesco continua a dargli fiducia e ieri ha trovato il terzo gol in Serie A, decisivo ai fini dell'1-1 finale contro il Milan.

Il club capitolino ha tutta l'intezione di non farsi scappare il 19enne talentuoso centrocampista, arrivato in estate nell'ambito dell'operazione che ha portato Radjaall'. Il suo attuale contratto è in scadenza nel 2023, ma da tempo si parla di un possibile prolungamento con adeguamento dell'ingaggio. Per la fumata bianca, però, bisognerà attendere ancora qualche settimana: al momento, non sono previsti nuovi aggiornamenti in tempi stretti, ma la volontà di tutti è quella di concludere al più presto (presumbilmente entro i primi giorni di marzo) la trattativa per concentrarsi esclusivamente sul campo e sugli obiettivi della squadra.