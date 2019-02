CALCIOMERCATO NAPOLI HAMSIK / Non è ancora arrivato il momento dei saluti per Marek Hamsik: se quella contro la Sampdoria potrebbe essere stata l'ultima partita con il Napoli dello slovacco, non è ancora giunta l'ora di svestire anche la tuta azzurra.

Il centrocampista, infatti, è presente all'allenamento odierno: la squadra di Carlosi è rivista dopo la domenica di riposo ed Hamsik è in campo con il resto dei compagni, come testimoniato anche dal video pubblicato su Twitter dalla società partenopea. Una presenza che ha sorpreso un po' i tifosi azzurri che si aspettavano un Hamsik già su un aereo destinazione Cina: la trattativa tra Napoli e Dalian per Hamsik è in dirittura d'arriv o con i cinesi che sborseranno 15 milioni per il cartellino e 9 milioni l'anno di ingaggio.