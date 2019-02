CALCIOMERCATO ZAJC EMPOLI FENERBAHCE /Zajc è da qualche giorno un nuovo calciatore del Fenerbahce. Il centrocampista non ha però dimenticato l'Empoli, squadra che gli ha consentito di fare il grande salto in un club tra i più importanti del campionato turco. Il 24enne si è congedato dalla piazza toscana con un messaggio molto toccante: "Tre stagioni, 68 presenze, 20 assist, 12 gol. Questi sono solo numeri. Belli o brutti non è la cosa più importante.

Quello che conta è il modo in cui sono stati trascorsi questi anni, dalla Serie B al miracolo della Serie A e la conferma in questa competizione".

Per tutte le notizie della giornata CLICCA QUI!

Lo sloveno ha poi continuato: "Ho detto tutto, sono stati anni pieni di emozioni - ha scritto attraverso Instagram -, gioie e difficoltà. Vado via con una certezza: quella di essermi sempre impegnato per questa maglia e ringrazio i tifosi che sempre ci sono stati per me. Adesso mi attende una nuova sfida. Chissà se in un futuro ci incontreremo ancora in Italia. Ora penso solo alla mia nuova avventura e ad augurare un buon campionato all'Empoli e di rimanere in A".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui