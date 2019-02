COPPA ITALIA SEMIFINALI / Sono state ufficializzate date e orari delle gare di andata delle semifinali di coppa Italia: il 26 e il 27 febbraio di disputeranno i primi due match con ritorno in programma ad aprile. Martedì 26 febbraio alle ore 21 si giocherà Lazio-Milan, mentre il giorno seguente alla stessa ora spazio a Fiorentina-Atalanta.

Entrambe le gare saranno trasmesse su Rai Uno.

Proprio in vista della semifinale tra rossoneri e biancocelesti, la Lega Serie A ha anche comunicato una modifica al calendario della 25a giornata di campionato: Milan-Empoli, originariamente in programma domenica 24 febbraio alle 15, si giocherà sabato 23 febbraio alle ore 18; cambio inverso per Bologna-Juventus che si giocherà il 24 febbraio alle 15 e non il giorno prima alle 18.

