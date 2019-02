Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO JUVENTUS RONALDO RODRIGUEZ / Che il nome di James Rodriguez sia nei taccuini dei dirigenti della Juventus alla voce opportunità non è certo una novità: il colombiano, ora alma ancora di proprietà del(i bavaresi vantano il diritto di riscatto), deve ancora conoscere il suo futuro e si parla di un possibile approdo in bianconero, soprattutto per la presenza di. Proprio il portoghese, secondo quanto riferisce 'marca.com', avrebbe avuto un contatto telefonico con l'ex Monaco per convincerlo ad accettare l'eventuale offerta juventina. Pernon mancano certo le pretendenti: in Italia si è parlato dell'interesse del, visto la presenza in panchina di Carlo, ma anche l'e all'estero ci sono tra le altre. Insomma un vasto parterre di sfidanti contro le quali si sarebbe mosso anche Cristiano Ronaldo.