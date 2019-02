CALCIOMERCATO INTER MODRIC / Doveva essere la stagione dell'addio con il Pallone d'Oro a chiudere il periodo di Luka Modric al Real Madrid: dopo il no blancos alla corte dell'Inter nella scorsa estate, il centrocampista croato non era uscito dai radar della società nerazzurra che preparava l'assalto per la prossima stagione.

Strategia che però potrebbe essere vanificata dalla svolta in casa: come si legge su 'as.com', Florentino Perez avrebbe dato mandato ai dirigenti di negoziare il rinnovo di contratto con per uno o due stagioni. Lo stesso calciatore, che pareva desideroso di iniziare una nuova avventura dopo sette stagioni al 'Bernabeu', avrebbe cambiato idea ed è ora pronto a prolungare il suo contratto con il Real. Una svolta che porterebbe Modric a firmare un nuovo contratto fino al 2021 o 2022 (l'attuale accordo scadrà nel 2020), chiudendo di fatto la carriera in blanco (35-36 anni).