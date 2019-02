DIRETTA CAGLIARI ATALANTA - Il Cagliari e l'Atalanta si sfidano nel monday night che chiude la terza giornata del girone di ritorno di Serie A. I rossoblu di Maran sperano di bissare il successo dell'andata per allontanarsi dalla zona calda della classifica, mentre i nerazzurri di Gasperini vanno a caccia di una vittoria che li rilancerebbe nella corsa per un posto in Champions League.

Calciomercato.it vi offre il match della 'Sardegna Arena' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Romagna; Faragò, Deiola, Cigarini, Ionita, Padoin; Birsa, Pavoletti. All.Maran

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Pasalic, Gomez; Zapata. All. Gasperini

CLASSIFICA: Juventus punti 60, Napoli 51, Inter 40, Milan 36, Roma e Lazio 35, Sampdoria 33, Atalanta* 32, Torino 31, Fiorentina 31, Sassuolo 30, Parma 29, Genoa 24, Spal 22, Cagliari* 21, Udinese 19, Empoli 18, Bologna 17, Frosinone 13, Chievo 9.

*Una partita in meno

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui