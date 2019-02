INTER MANCINI / Se non si può parlare di crisi poco ci manca: un punto in tre gare, eliminazione in coppa Italia dopo che a dicembre era arrivata quella dalla Champions League.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Per l'il 2019 è iniziato come peggio non poteva tanto che, all'indomani del ko interno contro ildi Sinisa si parla della sfida contro il Parma decisiva per il futuro immediato di Luciano Spalletti . Del momento delicato della squadra nerazzurra ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dell'Italia il commissario tecnico Roberto: "Durante la stagione per tutti arrivano momenti difficili. L'Inter ad ogni modo è ancora terza e può migliorare. Il calcio è anche questo: è un momento difficile, ma deve tenere duro. Come hanno recuperato le altre dietro, possono farlo quelle che stanno davanti".