ITALIA MANCINI / Due giorni di stage per l'Italia di Roberto Mancini in vista di marzo quando avranno inizio le qualificazioni agli Euro 2020. Il commissario tecnico in conferenza stampa ha spiegato obiettivi dello stage e le sue scelte: "Per questo stage dobbiamo ringraziare i club con i quali abbiamo trovato un accordo: serve per rivederci dopo quattro mesi e per vedere chi non ho ancora visto".

ZANIOLO - Si passa poi a parlare di qualche singolo: "Zaniolo l'ho chiamato perchè lo avevo seguito agli europei Under19 e mi era piaciuto, avevamo capito che poteva essere un giocatore del futuro. E' stato bravo anche Di Francesco a lanciarlo: può giocare anche in Nazionale, è stato protagonista di una crescita molto veloce e forse imprevedibile, è un centrocampista moderno. Ora serve mantenersi, lavorando sodo. Oggi l'unico giovane con molte presenze in A è Donnarumma, poi c'è Chiesa. Ai miei tempi magari i giovani avevano più partite".

BALOTELLI - Si parla dell'assenza di Balotelli: "Mario fa parte del gruppo e dipenderà da lui. Ieri ha giocato la seconda partita in quattro-cinque mesi.

Dipenderà da lui. Se fa gol sempre da qui a fine marzo...".

EUROPEI - "Sono soddisfatto perché i ragazzi stanno migliorando. Siamo una squadra forte e cercheremo di vincerle tutte. Qualcuno d'esperienza ci vuole e quando mancano si sente".

QUAGLIARELLA - "Abbiamo fatto pochi gol ma abbiamo attaccanti bravi, credo c'entri anche la fortuna. Non avremo grandi problemi, perchè creiamo molto. Quagliarella sta giocando bene, è capocannoniere, ha meritato la convocazione. E' sempre stato forte, sa benissimo però che potrà esserci o no".

CUTRONE - "Avrà un futuro in Nazionale, lo stiamo osservando. Ci sarà nel prossimo. La speranza è che chi ora non fa tanti gol possa riprendere a segnare. Chiesa? Ho sentito Enrico a Natale e gli disse che Federico che doveva fare più gol: evidentemente glielo ha detto. E' un esterno offensivo e il gol deve essere nel suo bagaglio tecnico. Corre molto, con l'esperienza si impara poi a fare una corsa a vuoto in meno. Spero continui così".

VIALLI - "E' un'idea del presidente, non so cosa si sono detti. Mi farebbe piacere, è un ragazzo con cui ho condiviso tanti momenti belli".

