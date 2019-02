BARCELLONA REAL MADRID MESSI INFORTUNIO / Mercoledì sera andrà in scena al Camp Nou la semifinale di andata di Coppa del Rey tra Barcellona e Real Madrid.

Valverde avrà però fino all'ultimo il dubbio legato alla presenza di, uscito malconcio dall'ultima sfida giocata dai blaugrana. Una decisione definitiva verrà presa solamente nella giornata di martedì, quando verrà sottoposto ad ulteriori controlli. Intanto stando a quanto riportato da 'Marca' sia l'argentino chenon hanno preso parte all'allenamento mattutino del Barcellona, facendo scattare un campanello d'allarme.potrebbe infatti dover fare a meno di due elementi importanti per l'andata contro il Real. In particolare la 'Pulce' potrebbe riposare precauzionalmente come spesso capitato nelle gare di andata di Copa.