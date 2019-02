CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA INTER MAROTTA / Continua senza sosta il momento delicato in casa Juventus tra risultati che non arrivano e qualche tensione di troppo. Paulo Dybala è rimasto a guardare per tutti i 90’ di gioco nell'ultimo match contro il Parma, lasciando per giunta anzitempo il terreno di gioco dopo l'ultima sostituzione di Allegri. Momenti di tensione che uniti a quello che ormai sembra un vero e proprio equivoco tattico potrebbero indurre la Juventus ad alcune valutazioni sul futuro dell'argentino.

Calciomercato Juventus, Marotta pensa a Dybala

Stando a quanto riportato da 'Tuttosport' in tale contesto potrebbe inserirsi l'amministratore delegato dell', Giuseppe, che in bianconero lo ha portato personalmente. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Il quotidiano svela che il nome di Paulo Dybala era già stato fatto da Marotta alla proprietà nerazzurra nel momento di maggiore tensione con Wanda Nara per il rinnovo di Icardi. La Juventus dal canto suo non pare intenzionata di certo a fare sconti ed una trattativa proprio con l'Inter appare già in partenza piuttosto complessa. In caso di addio però a fine stagione dell'ex Palermo, Marotta sarebbe pronto a fare un'attenta analisi della situazione tra costi e benefici. Ad ogni modo per portare Dybala via da Torino servirà un'offerta da almeno 130 milioni di euro.

