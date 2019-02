JUVENTUS KEAN DYBALA / L'attaccante classe 2000 della Juventus, Moise Kean, è nella lista dei convocati dal c.t. Roberto Mancini e ha parlato al suo arrivo alla stazione di Santa Maria Novella di Firenze: "Questo stage è molto importante come è molto importante qualsiasi chiamata con la Nazionale", le parole del bianconero riportate da 'Tuttosport'.

Kean ha quindi proseguito spendendo due parole anche sue sull'Europeo U21: "Quagliarella è un grande attaccante, si può sempre imparare da giocatori come lui. Mi alleno sempre per cercare di farmi trovare pronto". Infine Kean torna sui fatti di casa Juve: "È sempre un sogno giocare titolare nella Juve. Il clima in bianconero è tranquillo, siamo consapevoli che stiamo facendo bene e che possiamo continuare a fare bene.deluso in panchina? E' normale, ma lui rimane sempre pronto per tutto".