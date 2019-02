CALCIOMERCATO ITALIA ZANIOLO DONNARUMMA / L'Italia può finalmente tornare a sorridere, il 2019 è iniziato all'insegna dei giovani azzurri protagonisti sui nostri campi. Federico Chiesa ha dato una forte accelerata alla sua carriera: faticava a segnare ma con il nuovo anno le cose sono cambiate. Due doppiette, una in Coppa Italia contro il Torino e una in campionato con il Chievo, e una tripletta pochi giorni fa alla Roma. L'esterno della Fiorentina ha così cambiato marcia, facendo impennare il suo valore di calciomercato. In estate per strapparlo alla Viola sarà battaglia: Inter e Juventus sono sulle sue tracce ma ci vorrà una cifra vicina ai 70 milioni di euro.

Il 2019 è iniziato più che bene anche per Zaniolo e Donnarumma, ieri super protagonisti di Roma-Milan.

Il portiere autore di almeno tre miracoli ha evitato la sconfitta e il talento giallorosso è stato l'autore del gol del pareggio, la seconda rete in questo anno (oltre a due assist). Mancini gongola e il prezzo dei due talenti che Roma e Milan non hanno alcuna intenzione di cedere sale: l'ex Inter ha già un valore di 40 milioni di euro, quello del giovane portiere è quasi il doppio.

Calciomercato, Roma-Milan: quanti giovani italiani in campo!

Nella serata di ieri altri giovani italiani dal valore di mercato elevato sono scesi in campo all''Olimpico': i '96 Pellegrini, che ha una clausola di 30 milioni di euro, e Calabria, valutato non meno di 20/25 milioni. Senza dimenticare il più 'vecchietto' del gruppo, Romagnoli (più di 60 milioni) e il classe '98 Cutrone (35/40 milioni), decisivo già contro la Sampdoria (doppietta) e contro il Genoa (assist), nonostante la concorrenza. A questi ci aggiungiamo certamente NicolòBarella, il '97 del Cagliari, per il quale in estate Inter e Napoli sono pronti a fare follie. Giulini gongola, l'asta può partire per non meno di 40 milioni di euro

