CALCIOMERCATO NAPOLI HAMSIK MILAN INTER JUVENTUS / Aurelio De Laurentiis ha parlato a margine della conferenza stampa di presentazione del prossimo ritiro di Dimaro.

Tra gli altri argomenti il numero uno delha detto la sua anche su, rievocando alcune offerte arrivategli in passato: "Anni fa Raiola trattò con me per portare Hamsik al Milan, ci provarono anche Moratti e, in seguito, Allegri, che è stato un suo grande estimatore da sempre, evidentemente quando andò allaespresse il desiderio di prenderlo. Lo stesso Marek venne a parlarmi di una possibile offerta, ma gli dissi 'non voglio sentir nulla, sei un simbolo del Napoli e non ti muovi". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI